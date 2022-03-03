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Оккупанты атаковали Изюм в Харьковской области: погибли 6 взрослых и двое детей

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В результате авиаудара россиян погибли четверо взрослых и двое детей, которые находились в частном доме.

В городе Изюм на Харьковщине в результате оккупанты нанесли удар по многоэтажке и частному дому.

Об этом рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, передает "Суспильне".

В результате авиаудара россиян погибли четверо взрослых и двое детей, которые находились в частном доме. Позже Мацокин уточнил, что количество жертв атаки в Изюме увеличилось до 8. Погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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