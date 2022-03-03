Оккупанты атаковали Изюм в Харьковской области: погибли 6 взрослых и двое детей

Оккупанты атаковали Изюм в Харьковской области: погибли 6 взрослых и двое детей

В результате авиаудара россиян погибли четверо взрослых и двое детей, которые находились в частном доме.

В городе Изюм на Харьковщине в результате оккупанты нанесли удар по многоэтажке и частному дому.

Об этом рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, передает "Суспильне".

В результате авиаудара россиян погибли четверо взрослых и двое детей, которые находились в частном доме. Позже Мацокин уточнил, что количество жертв атаки в Изюме увеличилось до 8. Погибли 6 взрослых, 2 детей, все мирные жители.