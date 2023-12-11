Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно о последствиях вражеского удара

Утром 11 декабря россияне атаковали Киев баллистикой, повреждения и пострадавшие. Атаковала Россия и другие области Украины.

Что известно о последствиях массированного вражеского обстрела – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Сначала взрывы, потом тревога. Так утро 11 декабря началось в столице. Россияне атаковали Киев баллистикой, поэтому вовремя сирены сработать не успели.

Что говорят в командовании?

В командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что уничтожили восемь ракет, летевших на столицу баллистической траекторией. Так, жители Киева услышали не менее десятка взрывов. Но вот какими баллистическими ракетами россияне атаковали город этой ночью, до сих пор неизвестно. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

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Как известно на 10 утра, силам ПВО все ракеты удалось сбить, но обломки попадали в двух районах столицы. Повреждения есть в Дарницком и Голосеевском районах.

Что известно о пострадавших?

В Дарницком районе пострадали четыре человека.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что из-за падения обломков ракет в Дарницком районе пострадали четверо жителей Бортничей, в частности: мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первую помощь оказали на месте и три женщины – 1963, 1990 и 1992 г.р. – у всех острая реакция на стресс, помощь оказывалась на месте.

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В Голосеевском районе меньше повреждений, было сообщение о задымлении на крыше жилого дома, но это не подтвердилось. Люди совершали ложные вызовы, просто путая пожар с дымом, который был намного дальше. Но россияне не оставляли в покое не только столицу.

Массированная атака на южные области

Кроме Киева страна-террористка пыталась атаковать южные области. Но туда, сообщили Силы обороны юга Украины, оккупанты запустили дроны с временно оккупированного Крымского полуострова. Сбить удалось все беспилотники, а это 18 штук. Два из них на Одесщине, 3 – на Херсонщине и 13 – на Николаевщине.

Напомним, около 4 утра 11 декабря 2023 года российские кафиры ударили по Киевщине восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

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