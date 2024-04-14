Оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине: ранены три человека (фото)

Пострадали три человека – 47, 57 и 64 года.

Российские кафиры в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. Военные преступники направили туда дрон.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Как стало известно, в результате российской дроновой атаки пострадали три местных жителя. Из-за взрыва произошло возгорание.

“Пострадали три человека – 47, 57 и 64 года. У всех множественные осколочные ранения. У одного еще и открытый перелом ноги. Их госпитализировали – состояние средней тяжести. Из-за атаки произошло возгорание. Повреждены 2 автомобиля. Остальные детали выясняем”, — подчеркнул Сергей Лысак.

Ранения получили три человека

Напомним, что кафиры за день восемь раз обстреляли Никополь.

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