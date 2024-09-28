Оккупанты атаковали объект энергетики в одной из областей

Без света осталось множество абонентов.
Ночью враг атаковал ударными беспилотниками "Шахед" Полтавской области. Обломки сбитого дрона повредили объект энергетики.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
"ПВО отработала по враждебным целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области", — говорится в сообщении.
По словам Пронина, в настоящее время без света зашилось 72 бытовых и 22 юридических потребителя. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
Как сообщалось, ночью в Ровенской области произошли взрывы. Сработали силы ПВО. Впрочем, обломки при падении они повредили воздушную линию электропередачи.