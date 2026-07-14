Оккупанты атаковали Очаков из реактивной артиллерии: под ударом оказались жилые дома и медучреждение

Прежде чем положить кусок мяса в корзину, большинство из нас оценивает его по цвету. Алое кажется свежим, а сероватое или коричневое часто вызывает сомнения. Но действительно ли цвет может сказать, что продукт испортился? На самом деле, все не так однозначно.