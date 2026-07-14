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- Украина
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Оккупанты атаковали Очаков из реактивной артиллерии: под ударом оказались жилые дома и медучреждение
В результате массированного обстрела Очакова из реактивных систем залпового огня ранены восемь местных жителей, а также повреждено медицинское учреждение и более 20 домов.
Российские оккупационные войска нанесли очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Враг атаковал населенный пункт, предварительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
Последствия атаки и пострадавшие
В результате вражеского обстрела ранения разной степени тяжести получили восемь мирных жителей:
пятеро пострадавших были срочно госпитализированы в медицинское учреждение;
трем женщинам медики оказали необходимую помощь прямо на месте происшествия.
Масштабы разрушений
В городе зафиксированы значительные разрушения жилищного сектора и социальных объектов. В частности, в результате прилетов повреждено:
здание местного медицинского учреждения;
один многоквартирный жилой дом;
около 20 частных домов местных жителей;
семь гражданских автомобилей.
На местах попадания работают экстренные службы и фиксируют последствия очередного террористического акта со стороны РФ.