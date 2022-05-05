Оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины, а затем недосчитались три десятка бойцов

Оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины, а затем недосчитались три десятка бойцов

В Восточной операционной зоне ВСУ отразили 2 вражеских атаки.

В результате враг понес потери и отступил.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", 4 мая, российские фашистские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили:

личного состава – 36

БМП – 2

БТР – 2

АО – 3" – говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье украинские защитники отправили на концерт в Кобзон два десятка оккупантов.

Также ранее в запорожской области ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.

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