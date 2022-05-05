Оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины, а затем недосчитались три десятка бойцов

В Восточной операционной зоне ВСУ отразили 2 вражеских атаки.
В результате враг понес потери и отступил.
Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", 4 мая, российские фашистские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили:
- личного состава – 36
- БМП – 2
- БТР – 2
- АО – 3" – говорится в сообщении.
Напомним, что в Запорожье украинские защитники отправили на концерт в Кобзон два десятка оккупантов.
Также ранее в запорожской области ВСУ изрядно поколошматили оккупантов. В Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков.
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