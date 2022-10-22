Оккупанты атаковали ракетами Хмельницкую область: есть попадания на территории области

В Украине идет масштабная воздушная тревога.
Российские оккупанты утром 22 октября атаковали Хмельницкую область: есть попадания не только в областном центре, но и в области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.
"Есть попадание по Хмельницкой области", – написал он.
Руководитель Хмельницкой просит не публиковать фото и видео с мест "прилетов". Гамалий отмечает, чтобы жители оставались в укрытиях, пока продолжается "тревога".
Утром 22 октября в Хмельницком прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.
Масштабная воздушная тревога 22 октября
Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.
В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.
В Львовской области утром 22 октября сработало ПВО.
В Луцке оккупанты попали в объект энергетики. В результате вражеской атаки в части города отсутствует электроэнергия. Один человек получил ожоги.
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