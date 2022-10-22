Оккупанты атаковали ракетами Хмельницкую область: есть попадания на территории области

Российские оккупанты утром 22 октября атаковали Хмельницкую область: есть попадания не только в областном центре, но и в области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"Есть попадание по Хмельницкой области", – написал он.

Руководитель Хмельницкой просит не публиковать фото и видео с мест "прилетов". Гамалий отмечает, чтобы жители оставались в укрытиях, пока продолжается "тревога".

Утром 22 октября в Хмельницком прогремели взрывы. "Прилет" официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

В Львовской области утром 22 октября сработало ПВО.

В Луцке оккупанты попали в объект энергетики. В результате вражеской атаки в части города отсутствует электроэнергия. Один человек получил ожоги.

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