Оккупанты атаковали ТЭС в одной из областей Украины: какая ситуация со светом

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россия обстреляла ТЭС в Донецкой области.

Об этом сообщает Минэнерго.

"Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Состоялся обстрел территории вблизи ТЭС в Донецкой области. Без пострадавших, энергетики ведут осмотр возможных повреждений", — сказано в сообщении.

Кроме того, ведутся ремонтные работы на энергетических объектах в Харьковской области, поврежденных обстрелами. К работам привлечены саперы и спецтехника.

По данным энергокомпании, из-за боевых действий обесточены более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.

По состоянию на 11:40 из-за вражеских обстрелов и непогоды без электроснабжения остается часть потребителей в:

Донецкой

Запорожской

Сумской

Черниговской

Харьковской

в Херсонской областях.

Всего за сутки энергетики вернули свет более 23,6 тысячам потребителей.

Напомним, в Офисе президента ожидают усиления российского ракетного террора.

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