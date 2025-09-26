- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Оккупанты атаковали торговый центр в Харькове: есть раненые
Медики оказывают помощь пострадавшим.
Россияне совершили очередную атаку на Харьков, применив БпЛА. Он попал в Киевский район города, повредив торговый центр и муниципальный автобус.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
Предварительно, это был дрон типа «Молния».
Впоследствии мэр города уточнил, что попадание произошло в крышу одного из торговых центров, а именно в крышу магазина мебели.
В результате удара объект получил повреждения, но, к счастью, разрушения не привели к обвалу.
Терехов подтвердил наличие раненых.
«На данный момент в Харькове в результате обстрела пострадали четыре человека», - сообщил мер Харькова.
Обстоятельства и степень их травм уточняются.
Также в результате обстрела был поврежден муниципальный автобус с пассажирами, на данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, обнародованное Министерством обороны России заявление о намерении наступать в Харьковской области свидетельствует, что Кремль и дальше имеет территориальные претензии, выходящие за пределы четырех незаконно аннексированных украинских регионов.