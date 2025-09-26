Оккупанты атаковали торговый центр в Харькове: есть раненые

Прилет в Харькове / © Харьковская ОВА

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россияне совершили очередную атаку на Харьков, применив БпЛА. Он попал в Киевский район города, повредив торговый центр и муниципальный автобус.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Предварительно, это был дрон типа «Молния».

Реклама

Впоследствии мэр города уточнил, что попадание произошло в крышу одного из торговых центров, а именно в крышу магазина мебели.

В результате удара объект получил повреждения, но, к счастью, разрушения не привели к обвалу.

Терехов подтвердил наличие раненых.

«На данный момент в Харькове в результате обстрела пострадали четыре человека», - сообщил мер Харькова.

Реклама

Обстоятельства и степень их травм уточняются.

Также в результате обстрела был поврежден муниципальный автобус с пассажирами, на данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, обнародованное Министерством обороны России заявление о намерении наступать в Харьковской области свидетельствует, что Кремль и дальше имеет территориальные претензии, выходящие за пределы четырех незаконно аннексированных украинских регионов.