Оккупанты атаковали юг Украины: под прицелом РФ — энергетическая инфраструктура

Россияне ночью применили и БПЛА, и ракеты.

Ночью против 10 апреля российские войска атаковали юг Украины волнами ударных беспилотников. Под прицелом оккупационной армии была энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили Силы обороны пивдня.

Отмечается, что в Николаевской области произошел "прилет" дронов, а Одесскую область враг атаковал ракетами. Во время боевой работы сил противовоздушной обороны уничтожили 14 Shahed: 12 – на Николаевщине, 2 – на Одесчине.

В Николаевской области враг попал по объекту энергетики. В результате попадания возник пожар. Кроме того, обломки сбитых дронов вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины.

На рассвете россияне атаковали Одесскую ракетами. Захватчики ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Поврежден энергетический объект. Известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала дронами Николаевскую область. Произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

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