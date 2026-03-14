Оккупанты атаковали Запорожский район: ранены четыре человека, среди них дети
Враг атаковал частный дом, где возник пожар.
Российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Россияне атаковали Запорожский район — поврежден частный дом. Произошел пожар, который чрезвычайники уже ликвидирован», — говорится в сообщении.
Кроме того, чиновник сообщил, что парень получили женщина 35 лет, мужчина 40 лет, и двое детей — девушка и парень 16 и 11 лет соответственно.
