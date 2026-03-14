Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
44
1 мин

Оккупанты атаковали Запорожский район: ранены четыре человека, среди них дети

Враг атаковал частный дом, где возник пожар.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Запорожский район / © Getty Images

Российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Россияне атаковали Запорожский район — поврежден частный дом. Произошел пожар, который чрезвычайники уже ликвидирован», — говорится в сообщении.

Кроме того, чиновник сообщил, что парень получили женщина 35 лет, мужчина 40 лет, и двое детей — девушка и парень 16 и 11 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину .

Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями .

