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Оккупанты атаковали жилой сектор крылатой ракетой: пострадал маленький ребенок (фото)
Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены три частных дома, ранен мальчик в возрасте 3 лет и 11 месяцев.
Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадал ребенок, а также разрушились частные жилые дома.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, оккупанты применили крылатую ракету, попавшую по территории Одесского района.
«В Одесском районе в результате вражеских обстрелов с применением крылатой ракеты повреждены три частных жилых дома», — сообщил Кипер.
В результате атаки ранения получил мальчик в возрасте 3 года и 11 месяцев. Ребенка доставили в детскую больницу.
«Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава ОВА.
На месте удара продолжается ликвидация последствий обстрела. Работают все профильные службы.
Напомним, 6 июля Россия атаковала Киев 20 баллистическими ракетами.
Во время атаки на столицу Украины враг убил целую семью. Тела мужчины, женщины и их сына достали из-под завалов дома, частично потерпевшего разрушение. Под ударом оказались сразу несколько районов Киева.
Самая сложная ситуация в Подольском районе столицы. Там россияне попали в многоэтажки, частично их разрушив.