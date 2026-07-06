Оккупанты атаковали жилой сектор крылатой ракетой: пострадал маленький ребенок (фото)

Одесчина Фото Олег Кипер

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Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадал ребенок, а также разрушились частные жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, оккупанты применили крылатую ракету, попавшую по территории Одесского района.

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Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«В Одесском районе в результате вражеских обстрелов с применением крылатой ракеты повреждены три частных жилых дома», — сообщил Кипер.

Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате атаки ранения получил мальчик в возрасте 3 года и 11 месяцев. Ребенка доставили в детскую больницу.

Ракетный удар по Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава ОВА.

На месте удара продолжается ликвидация последствий обстрела. Работают все профильные службы.

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Напомним, 6 июля Россия атаковала Киев 20 баллистическими ракетами.

Во время атаки на столицу Украины враг убил целую семью. Тела мужчины, женщины и их сына достали из-под завалов дома, частично потерпевшего разрушение. Под ударом оказались сразу несколько районов Киева.

Самая сложная ситуация в Подольском районе столицы. Там россияне попали в многоэтажки, частично их разрушив.

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