ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты атаковали жилой сектор крылатой ракетой: пострадал маленький ребенок (фото)

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Повреждены три частных дома, ранен мальчик в возрасте 3 лет и 11 месяцев.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Оккупанты атаковали жилой сектор крылатой ракетой: пострадал маленький ребенок (фото)

Одесчина Фото Олег Кипер

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки пострадал ребенок, а также разрушились частные жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, оккупанты применили крылатую ракету, попавшую по территории Одесского района.

Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«В Одесском районе в результате вражеских обстрелов с применением крылатой ракеты повреждены три частных жилых дома», — сообщил Кипер.

Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Удар по Одесщине / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате атаки ранения получил мальчик в возрасте 3 года и 11 месяцев. Ребенка доставили в детскую больницу.

Ракетный удар по Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ракетный удар по Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести», — отметил глава ОВА.

На месте удара продолжается ликвидация последствий обстрела. Работают все профильные службы.

Напомним, 6 июля Россия атаковала Киев 20 баллистическими ракетами.

Во время атаки на столицу Украины враг убил целую семью. Тела мужчины, женщины и их сына достали из-под завалов дома, частично потерпевшего разрушение. Под ударом оказались сразу несколько районов Киева.

Самая сложная ситуация в Подольском районе столицы. Там россияне попали в многоэтажки, частично их разрушив.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie