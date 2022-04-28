Оккупанты атакуют город Лиман и готовятся форсировать реку Северский Донец – Генштаб о ситуации на Донецком направлении

Оккупанты атакуют город Лиман и готовятся форсировать реку Северский Донец – Генштаб о ситуации на Донецком направлении

Российские войска улучшили свое тактическое положение близ Лимана.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Лиманском направлении, враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово", — информируют в Генштабе.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии,оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

Напомним, что ОК "Юг" сообщило, что в течение суток на Херсонщине и Николаевщине российские военные пытались прорваться в сторону Николаева, но не имели успеха.