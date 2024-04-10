Оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

РФ продолжает террористические атаки беспилотниками.
Российские захватчики в ночь на 10 апреля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Движение ударных БпЛА с Черного моря! Держат курс на юг Одесщины!" – сообщили в Воздушных силах.
Позже военные заявили, что беспилотники сменили курс в сторону Николаевской области и двигаются в направлении Очакова.
Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Одесщину, поврежден дом и оборван ЛЭП.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР подтвердили удар дронами по авиапредприятию в Воронежской области РФ.
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