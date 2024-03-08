Оккупанты беспилотником обстреляли автомобиль спасателей на Харьковщине (видео)

Спасатели из города Волчанск возвращались из ликвидации пожара, который вызвал вражеский обстрел.

В Харьковской области российские кафиры нанесли прицельный удар беспилотником по авто спасателям.

Соответствующее видео показали в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, спасатели из города Волчанск возвращались из ликвидации пожара, который вызвал вражеский обстрел. В этот момент оккупанты сбросили с дрона на автомобиль боеприпас.

“К счастью, личный состав не пострадал. В результате удара повреждена пожарная автоцистерна”, — подчеркнули в ГСЧС.

На кадрах с видео видно, как у автомобиля повреждены передние колеса – от взрыва их разорвало.

Оккупанты дроном ударили по машине спасателей на Харьковщине

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