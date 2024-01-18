Оккупанты беспощадно обстреливают Херсон: за сутки двое погибших и семеро раненых

Российская оккупационная армия продолжает обстреливать Херсон в область. За прошедшие сутки, 17 января, два человека погибли, а семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 116 обстрелов, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе "Shahed-131/136". Только по Херсону враг выпустил 57 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов, парка и складское помещение в Херсоне. Кроме того, Shahed оккупанты атаковали админздание и фермерское хозяйство в Бериславском районе.

Во время ночной дроновой атаки в Днепровском районе Херсона пострадала 50-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Украину 33 беспилотниками. Противовоздушная оборона работала в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

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