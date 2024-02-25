Оккупанты беспощадно обстреливают Херсонщину: в ОВА рассказали детали

С утра воскресенья, 25 февраля, российская армия беспощадно обстреливает Херсонскую область из разного вида вооружения: танков, минометов, артиллерии, дронов.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, многочисленные "прилеты" зафиксированы во многих населенных пунктах Бериславской, Дарьевской, Миловской, Новоронцовской, Белозерской громад. Произошли попадания в уже разрушенное учебное заведение и площадку детского сада, говорит Прокудин. Прошло без пострадавших.

"В очередной раз призываю, если вы или ваши близкие находятся в прифронтовых населенных пунктах, где сверхсложная ситуация с безопасностью, позвоните на горячую линию 0800 33 0951 или обратитесь к старости или полиции. Мы поможем с эвакуацией, поиском жилья и оформлением финансовой помощи", — подчеркнул руководитель. ОВА.

Напомним, 24 февраля в Бериславе российские оккупанты сбросили с БпЛА взрывчатку на местного жителя. Мужчина на момент атаки находился возле магазина.

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