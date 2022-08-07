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Оккупанты безрезультатно штурмовали Пески, Красногоровку и Спартак на Авдеевском направлении

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Оккупанты безрезультатно штурмовали Пески, Красногоровку и Спартак на Авдеевском направлении

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия.

За прошедшие сутки русские оккупанты пытались штурмовать в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

"Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, успеха не имел, отошел ", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Зеленский также сообщил, на что именно российская армия делает ставку в войне с Украиной.

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