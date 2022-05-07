Оккупанты блокируют украинские порты: Кулеба сообщил об альтернативных маршрутах поставок агропродукции на мировые рынки

Украинская дипломатия работает над разблокировкой портов. Есть уже определенные результаты, а именно нашла альтернативные маршруты поставки агропродукции на мировые рынки.

Министерство иностранных дел вместе с Министерствами инфрастуры и агропромышленной политики работают на решении проблемы, которую создали российские кафиры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире совместного телемарафона в субботу, 7 мая.

Также читайте Посевная кампания в Украине: Шмыгаль сообщил о кредитах и какую площадь удастся засеять

"Дипломатия уже помогла построить совместно с коллегами, опять же из Министерства инфраструктуры Украины, а также Министерства агропромышленной политики построить альтернативные маршруты выхода украинского агропромышленного товара на мировые рынки. Это все сложные договоренности, сложная логистика, которую нужно строить, но она работает". Второе, это именно над этим мы и работаем, чтобы дипломатическим путем открыть украинские порты. Однако там есть соображения не только экономические, есть и соображения безопасности, связанные с этим", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что украинская дипломатия в любом случае найдет решение по разблокированию портов Украины, чтобы экспортировать агропродукцию на мировые рынки для предотвращения голода.

"Для нас критически важно поддерживать украинского экспортера, особенно когда речь идет о ключевой статье украинского экспорта в условиях войны", — отметил украинский дипломат.

Напомним, Украина во время сева-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

Читайте также: