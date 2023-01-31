Оккупанты более 50 раз обстреляли Херсонщину: разрушили дома, кафе, магазины (фото)

За минувшие сутки полицейские открыли 34 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

За минувшие сутки, 30 января, российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

В частности, город Херсон российская армия обстреляла 7 раз. Оккупанты повредили жилые дома, больше всего от вражеских атак пострадал микрорайон Остров.

За минувшие сутки пострадавшие среди мирных людей не зафиксированы", — проинформировали в ОВА.

В полиции Херсонщины сообщил, что за минувшие сутки открыли 34 уголовных производства по фактам военных преступлений российских военных в Херсонской области.

Фото: ГУ Национальной полиции в Херсонской области

"Снарядами повреждены или уничтожены дома мирных жителей, хозяйственные постройки, обломками повреждено стены, крыши, разбитые окна в магазинах, кафе и учебном заведении", — проинформировали правоохранители.

Напомним, 29 января Россия массированно обстреляла из артиллерии жилые квартиры Херсона. В результате атаки 3 человека погибли, еще 6 получили ранения.

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