Оккупанты более 80 раз обстреляли Херсонщину: попали в многоквартирные дома и объекты инфраструктуры

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области один человек получил ранения.

За минувшие сутки, 29 декабря, российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонщины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Враг бил по мирным населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон россияне атаковали 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

Обстрел Украины 29 декабря

За минувшие сутки российская армия нанесла 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершила 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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