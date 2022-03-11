В результате обстрела возник пожар на подстанции ННЦ,/скриншот с видео

Оккупанты бомбили ядерный объект в Харькове, разрушение которого приведет к экологической катастрофе

Оккупанты бомбили ядерный объект в Харькове, разрушение которого приведет к экологической катастрофе

Российские военные обстреляли Харьковский физико-технический институт и повредили исследовательскую ядерную установку, разрушение которой может привести к экологической катастрофе не только в Украине, но и за ее пределами.

Российские военные бомбили очередной ядерный объект в городе Харькове.

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Об этом сегодня, 11 марта, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера вечером страна-агрессор совершила авиаобстрел исследовательской ядерной установки — "Источник нейтронов", основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов, который расположен на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (г. Харьков)", — сообщила она.

По предварительной информации, "Источник нейтронов" полностью обесточен, имеются поверхностные повреждения здания. Сейчас информацию о последствиях повреждений уточняет персонал ЯПУ "Источник нейтронов".

"Это уже вторая попытка врага уничтожить ядерную установку – 6 марта 2022 года в результате обстрела были повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения, теплотрасса, поверхность основного здания установки", — отметила Денисова.

По ее словам, до начала агрессии "Источник нейтронов" был на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом.

"Бомбардировка и разрушение этого объекта приведет к экологической катастрофе, которая распространится на территорию всех прилегающих к Украине государств", — отметила она.

Омбудсмен отметила, что нападения на объекты повышенной опасности несут угрозу загрязнения окружающей среды не только Украины, но и далеко за ее пределами, а также нарушение права каждого человека на безопасную для жизни и здоровье окружающей среды.

"Согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, подписанного как Украиной, так и Российской Федерацией, к военным преступлениям отнесено умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, не сопоставимой с ожидаемым военным преимуществом", — написала она.

Омбудсмен призвала руководство стран-членов НАТО принять решение о закрытии неба над Украиной, чтобы не допустить дальнейших сокрушительных ракетных обстрелов врага.

Напомним, несколько дней назад российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, также они заменировали граничащее с ЗАЭС побережье Каховского водохранилища.