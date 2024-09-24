Оккупанты бросают личный состав в смертельные "разведки", чтобы выявить огневые позиции ВСУ — ОТУ "Харьков"

Весь личный состав врага, уходящий в такие "разведки", уничтожается силами обороны.

Российское командование пытается сохранить военную технику и вооружение, поэтому использует живую силу для выявления огневых позиций Сил обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

Он заявил, что россияне используют свой личный состав в качестве "приманки", отправляя их непонятные штурмы.

"Людей отправляют на штурмовые действия, используя их как приманку, чтобы по ним начинали отрабатывать Силы обороны", – рассказал он.

Саранцев заявил, что таким образом российское военное командование пытается выведать место, из которого ведется огонь, чтобы нанести впечатление. Весь личный состав, который они отправляют на такую разведку, полностью уничтожается.

Он заявил, что на данный момент самой горячей точкой на направлении остается Волчанск и близлежащие населенные пункты. Захватчики бросают в бой все имеющиеся в наличии средства и силы, пытаясь расширить зону контроля.

"Кое-где врагу удается наносить поражения по своим же подразделениям. "Дружеский огонь" свидетельствует о том, что противник находится в состоянии отчаяния или максимальной злобы и имеет задачу продвинуться к своему подразделению, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе. Конечно, врагу это не удается., ибо мы учитываем все имеющиеся средства и возможности противника.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики пытаются продвинуться возле Покровска, а ВСУ их сдерживают.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям.

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