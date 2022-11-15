Оккупанты бросили КАМАЗ с боеприпасами и украденной техникой: что намародерили россияне у украинцев (видео)

Российские захватчики украли телевизор, мультиварку и кондиционер, но довезти в РФ не смогли.

Украинские бойцы на одном из направлений ведения боевых действий обнаружили брошенный россиянами КАМАЗ. Грузовик оккупантов был напомнен боеприпасами и украденной у украинцев бытовой техникой.

Украинские военные показали, что намародерили рашисты. Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.

На ролике заметно, что в кузове грузовика лежат боеприпасы, а также телевизор, кондиционер и мультиварка, которую оккупанты, очевидно, хотели забрать к себе в РФ, но не довезли.

Армия мародеров

Российские военные с начала наступления на Украину активно занимаются мародерством. Россияне "освобождают" украинцев от их имущества, воруя даже унитазы из помещений и белье.

В частности, перед бегством из Херсона оккупанты также успели ограбить местное население. Рашисты воровали бытовую технику, мебель, даже старые списанные матрасы из больницы и стеклопакеты из окон.

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