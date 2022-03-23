Оккупанты будут блокировать жителей, которые хотят бежать в Россию из Крыма — ГУР Минобороны Украины

Оккупанты будут блокировать жителей, которые хотят бежать в Россию из Крыма — ГУР Минобороны Украины

Подтверждена информация о подготовке блокировки силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ.

Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По подтвержденной информации разведки, продолжается подготовка к блокированию силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщения с полуострова в РФ.

"Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных «террористических атак». Таким образом путинские власти пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов", – говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что в последние недели, с момента российского вторжения в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. Первыми бегут семьи военных, правоохранителей и представителей власти. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.

"Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, ныне незаконно находящихся на полуострове и начинающих понимать неуверенность своего правового статуса", — сообщают в ГУР Минобороны.

Напомним, что российские войска в Украине сейчас проводят перегруппировку, чтобы дальше продолжить наступательные операции. На севере страны они остаются статическими. Об этом сообщает британская разведка.