Оккупанты будут использовать понтоны на Херсонщине для побега — Гуменюк

Впрочем, временные понтонные переправы строят не только, чтобы восстановить сообщение. оккупанты планируют использовать их для того, чтобы в будущем оттуда убегать.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, россияне до сих пор не решили, как починить выведенный из строя Антоновский мост.

"Пытаются подтягивать инженерные ресурсы. Западные специалисты говорят: то, что оккупанты покидают понтонные части, не убирая даже во время наших артиллерийских обстрелов, свидетельствует о том, что они имеют целью использовать их для того, чтобы ушиваться оттуда", — сказала Гуменюк. .

В обнародованных частных переговорах личный состав между собой ведет разговоры, мол, что уместнее откуда бежать, подчеркнула Гуменюк.

Напомним, эксперт Петр Черник сообщал, что понтоны никогда полноценно не заменят нормальный рабочий мост. По его словам, чем длиннее понтон, тем он функционально тяжелее. Понтоны хорошо себя оправдывают где-то на Северском Донце, где ширина 50-60 метров.

Читайте также: