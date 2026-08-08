Оккупанты будут охотиться на автомобили дронами: в одной из областей сообщили об угрозе

Вражеский FPV-дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские оккупационные войска планируют активизировать атаки с использованием беспилотников на транспортные средства в Херсонской области, особенно на автомобили, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, Силы обороны получили оперативную информацию о подготовке россиянами так называемой «свободной охоты» на автотранспорт с использованием БПЛА, в частности дронов с оптоволоконным управлением. Для этого оккупанты, как отметил Прокудин, увеличили количество дроновых расчетов в регионе.

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«Особое внимание россиян приковано к автомобилям, которые по внешним признакам можно идентифицировать как транспорт Сил обороны», — подчеркнул глава ОВА.

В то же время, по словам Прокудина, опасность возрастает и для гражданского автотранспорта. Российские войска могут наносить удары по местам значительного скопления автомобилей, в частности вблизи супермаркетов, рынков и автозаправочных станций.

«В ближайшие недели призываю проявлять максимальную бдительность», — призвал Прокудин.

Ранее глава Херсонской областной государственной администрации сообщал, что на территории области российские военные увеличивают количество подразделений, оснащенных дронами, и испытывают новые технологии.

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Напомним, недавно в Херсоне российские оккупанты устроили очередную охоту на мирного жителя с помощью FPV-дрона. Пострадавший мужчина чудом выжил после нападения.

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