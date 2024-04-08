Оккупанты бьют по энергетической инфраструктуре Украины беспилотниками: в ГУР объяснили, с чем это связано

Для новых обстрелов россияне используют уже не резервы, а новые ракеты.

Российские оккупанты бьют по энергетической инфраструктуре Украины беспилотниками. Это дешевый способ для нанесения масштабных разрушений.

Об этом изданию Financial Times рассказал спикер ГУР Андрей Черняк.

По его словам, в основном удары дронами наносятся оккупантами для выведения из строя или уничтожения стоимостных трансформаторных станций. В то же время, для новых обстрелов россияне используют уже не резервы, а новые ракеты.

Он уточнил, что Россия накопила достаточно ракет для того, чтобы можно было нанести один или два массированных удара по нашему государству. Такое накопление позволяет РФ использовать этот запас в ближайшие или несколько недель.

В результате недавней массированной атаки по Харькову, которая произошла в ночь на 4 апреля, есть отключение ядерной установки "Источник нейтронов" от внешнего электроснабжения.

После обесточения на установке сработала система аварийного энергообеспечения, включив в работу аварийные дизель-генераторы. По информации Госатомрегулирования, на площадке радиационная ситуация остается в пределах нормы.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в России производят 30 беспилотников "Шахед" в день. К концу года эта цифра может возрасти до 87%.

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