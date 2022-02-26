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Оккупанты бьют по жилым кварталам: Зеленский рассказал о подлой тактике врага

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Оккупанты бьют по жилым кварталам: Зеленский рассказал о подлой тактике врага

Россияне пытаются разрушить энергетическую систему.

Оккупанты бросили на захват Украины все, что имели: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант.

Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский днем 26 февраля.

"Оккупанты бьют по жилым кварталам, в частности с реактивных ракет. Пытаются разрушить энергетическую систему. У них очень подлая тактика. Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома — это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", — сказал президент. .

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