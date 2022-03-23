Оккупанты бьют ракетами и пытаются штурмовать города: ситуация в Харьковской области от ОВА

Оккупанты бьют ракетами и пытаются штурмовать города: ситуация в Харьковской области от ОВА

В настоящее время враг терроризирует Харьков и районные центры артобстрелами.

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, а населенные пункты региона подвергаются частым обстрелам со стороны оккупантов.

Также читайте Окраины Харькова усеяны трупами оккупантов и их техникой: город превратился в крепость

Об этом в телемарафоне рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Харьков. 32 обстрела за ночь. Город обстреливали из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Больше всего пострадал район города Северная Салтовка. Враг первые две недели активно пытался штурмовать Харьков, а после неудачных попыток терроризирует город и районные центры артобстрелами. Харьков вражеские самолеты облетают.

Лозовая. Оккупанты обстреляли город ракетами. Повреждены около 20 домов, школа, детский садик, 8 мирных жителей ранены, цифра уточняется, поскольку еще разбирают завалы.

Изюм. Враг держит город в осаде и не подтверждает открытие гуманитарных коридоров. Оккупанты активно концентрируют войска именно в этом районе. Сегодня ночью ВСУ нанесли здесь существенные потери оккупантам. Город обстреливают авиацией.

Волчанск. Власть знает всех людей, участвовавших в провокации. 99,9% местных – настоящие украинцы, патриоты. Даже речи не идет, что город Волчанск – это не украинский город.