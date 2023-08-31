Оккупанты через медиков начали давить на жителей оккупированных территорий, чтобы они брали паспорта РФ

Российские захватчики на временно оккупированных территориях в Херсонской области оказывают безумное давление на местное население, чтобы они согласились брать российские документы.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает Укринформ.

"Это очень сложно (выживать без российского паспорта в оккупации — ред.), потому что давление на людей, не оформивших этот паспорт, — безумно просто. И из-за ограничений к медицинским услугам. И из-за усиленных проверок на блокпостах", — сказал Соболевский. .

Он отметил, что отдельные медучреждения уже начали отказывать в оказании помощи из-за отсутствия гражданства РФ. Он заявил, что особое давление оказывают приехавшие из России медики, а местные врачи наоборот, пытаются помогать и относятся к населению очень хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры продолжают принудительную паспортизацию населения на временно захваченных территориях Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Мариуполе регулярно проходят стычки между россиянами. Жители города чувствуют себя в опасности.

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