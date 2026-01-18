Оккупанты давят массой: бои продолжаются на подступах к Родинскому и Светлому — обозреватель

Российские военные / © Associated Press

На Покровском направлении оборона агломерации ныне происходит преимущественно по линии Светлое - Родинское - Никаноровка, однако бои продолжаются также в самом Родинском и северной части Светлого.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, российские войска действуют без изменений в тактике и каждый день пытаются прорывать украинскую оборону десятками, а иногда и сотнями малых групп, давя массой.

В то же время Мирошников отмечает, что продвижение врага удалось притормозить, хотя полностью остановить атаки пока не удалось. Он добавляет, что темпы уничтожения окупантов пока не опережают их пополнение именно на этом направлении, но тенденцию называет положительной.

Обозреватель подчеркнул, что оборона агломерации, вероятно, будет продолжаться, а содержание рубежей в районе этих населенных пунктов имеет значение, которое выходит за пределы чисто оперативно-тактического уровня.

Напомним, зимние погодные условия влияют на ход боевых действий , но не останавливают их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения вперед, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют попыткам врага, в частности благодаря активному использованию беспилотников.