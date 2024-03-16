"Оккупанты давят на местных, чтобы они поддержали Путина": ГУР о "выборах" РФ на ТОТ Украины

Россияне могут просто "нарисовать" нужный для диктатора результат.

На временно оккупированных территориях российские захватчики продолжают попытки заставить украинцев принять участие в так называемых выборах президента РФ. Устрашение, подкуп, давление – основные методы.

Об этом сообщает ГУР МО.

РФ боится нелояльных украинцев

По данным разведки, на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российских оккупационных властей в сопровождении вооруженных военных и российских ФСБшников обходят дома украинских граждан, чтобы разъяснить им "за кого нужно голосовать".

"При этом оккупанты подчеркивают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов Путина" будет неизменен. Вместе с тем, захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать Путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции", – отметили в ГУР МО.

Давно понятно, что РФ ужасно боится "нелояльных" к оккупационным властям украинцев, которые вроде бы могут дестабилизировать ситуацию во время фейкового избирательного процесса.

"Из-за этого в Херсонской области в начале марта они устроили фильтрационные мероприятия, во время которых задерживали "неблагонадежных" украинцев. Основной критерий для этого — отсутствие паспорта гражданина РФ", — напомнили в ведомстве.

оккупанты очень давят на украинских предпринимателей и педагогов на порабощенных землях. За отказ поддержать Путина им угрожают лишить права заниматься предпринимательством и запугивают увольнением. В свою очередь, пенсионеров пытаются заставить сделать "правильный" выбор подкупом и обманом о "лучшей жизни" и "социальных выплатах".

"Несмотря на давление и репрессии со стороны российских оккупационных войск, жители порабощенных территорий не желают участвовать в незаконной легитимизации правления Путина. Большинство людей оказывают немое сопротивление оккупантам, закрываясь в своих домах и пытаются всячески препятствовать представителям так называемых «мобильных резюмировали в ГУР.

Напомним, в ООН резко осудили так называемые "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали 54 страны и Европейский союз.

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