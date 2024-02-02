Оккупанты давят на работников ЗАЭС, отказавшихся сотрудничать с врагом

Россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, отказавшихся сотрудничать с врагом, но не покинувших Энергодар.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей РФ. Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей.

В то же время, российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности. В настоящее время станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках окупантов.

Также читайте МАГАТЭ обнаружили минирование на ЗАЭС: разведка оценила ситуацию на станции

"Отметим, что увольнение станции является делом времени, как и деоккупация Энергодара, поэтому каждый причастен к захвату ЗАЭС и давлению на ее рабочих понесет ответственность. При этом стоит акцентировать, что россияне при отступлении не забирают своих муртадов, ведь их жизнь никто не ценит ", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление

Генеральный директор International Atomic Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов на этой неделе. Это подчеркивает постоянные риски ядерной безопасности. Кроме того, по периметру АЭС снова появились мины. Они ранее были идентифицированы группой МАГАТЭ и были изъяты в ноябре 2023 года.

Напомним, ранее в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия в случае аварии на Запорожской АЭС.

Добавим, что в начале декабря на ЗАЭС произошел полный блекаут – была угроза радиационной безопасности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.