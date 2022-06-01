Оккупанты держат на АЭС в Энергодаре взрывчатку и обустроили там военную базу

Оккупанты держат на АЭС в Энергодаре взрывчатку и обустроили там военную базу

На АЭС в Энергодаре находится около 500 оккупантов и есть взрывчатка.

Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды, а энергоблоки продолжают выдавать в энергосистемы Украины электричество. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков. Есть факты издевательства над персоналом, есть факты похищения людей", – рассказал Котин.

По его словам, оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Станция оснащена хорошей системой видеонаблюдения, ограждена, имеет специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха.

"То есть это идеальная военная база. Более того, россияне понимают, что количество ядерных материалов, которые там содержатся, их защищает. Украина не будет бить по такому объекту", — отметил Котин.

Напомним, в захваченном Энергодаре кафиры решили "убрать" работника Запорожской АЭС Сергея Швеца. Они ворвались к нему домой, но мужчина, оказавшийся бойцом АТО, начал отстреливаться, а оккупанты тоже открыли огонь.

Читайте также: