Оккупанты дистанционно минируют Харьковщину и обстреляли более 20 населенных пунктов области

За прошедшие сутки они обстреляли более 20 населенных пунктов региона.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БпЛА.

Оккупанты обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.

"Враг нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанового. Ведет наступление неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего", — отметили в Генштабе.

Напомним, что авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге.

Телемарафон | Спецвыпуск ТСН 00:00 за 16 августа 2022 года

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