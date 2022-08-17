Оккупанты дистанционно минируют Харьковщину и обстреляли более 20 населенных пунктов области

Российские оккупанты продолжают уничтожать города и села Харьковщины.
За прошедшие сутки они обстреляли более 20 населенных пунктов региона.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку БпЛА.
Оккупанты обстреливали объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще восемнадцати населенных пунктов.
"Враг нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанового. Ведет наступление неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минируют местность — на этот раз возле Лебяжьего", — отметили в Генштабе.
Напомним, что авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге.
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