Оккупанты добились незначительных успехов на двух направлениях – ISW

Российские войска 11 декабря продолжали наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная и незначительно продвинулись вперед.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на купянском направлении в районе Синьковки (9 км восточнее Купянска) и Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и не менее пяти российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки (23 км северо-западнее). Кременная) и Терны (17 км к западу от Кременной).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и в Лимане. направлении у Жилловки (2 км северо-западнее Кременной).[41] Сырский также сообщил, что российские военные перебрасывают в штурм близ Синьковки штурмовые подразделения, ранее находившиеся в резерве.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы добились незначительных успехов у Широкой Балки (примерно 11 км к западу от Кременной) и атаковали в направлении Ямполевки (17 км к западу от Кременной). На изображении, опубликованном 10 декабря, якобы виден личный состав российского отряда «Фантом» (3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии Западного военного округа), действующая на Лиманском направлении.

В то же время российские источники утверждали, что украинские силы наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись 11 декабря. Министерство обороны России утверждает, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Петропавловки, Синьковки, озера Лиман (северо-западнее Синьковки), Тернов, Диброва. Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские силы контратаковали и закрепились к западу от Широкой Балки.

11 декабря русские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

11 декабря российские блоггеры заявили, что российские войска совершили тактическое наступление в районе железной дороги у Степного и на севере Степного. Один "журналист" утверждал, что российские войска вошли в административные границы самой Авдеевки, но ISW не нашло визуального подтверждения каких-либо из этих российских заявлений. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки под самой Авдеевкой; восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); к югу от Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Тоненьке (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).

Украинские военные отметили, что недавно российские войска активизировали механизированные наступательные операции вблизи Авдеевки. Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что 10 декабря российские войска при поддержке бронетехники начали значительные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки (непосредственно к западу от Донецка) и уничтожили 11 российских танков и 15 боевых бронированных машин. В Генштабе Украины сообщили, что 11 декабря украинские силы отразили по меньшей мере 49 атак России вблизи Авдеевки, что значительно больше, чем за последние несколько недель. Однако ISW еще не заметила значительных успехов России вблизи Авдеевки в результате этих атак.

Напомним, украинские военные, вероятно, провели успешные локальные контратаки и лишили российских оккупантов полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки.

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