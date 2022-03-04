"Оккупанты, домой": жители Мелитополя вышли на митинг против российской агрессии

"Оккупанты, домой": жители Мелитополя вышли на митинг против российской агрессии

Тысячи местных вышли на митинг против российской агрессии

Тысячи жителей Мелитополя с 1 марта ежедневно выходят на митинги против российской оккупации.

Об этом сообщили "Depo.Запорожье".

Мелитопольцы в 12:00 собрались на площади Победы, несмотря на запрет российских оккупантов. Участники митинга прошлись по проспекту с государственными флагами. Местные жители пели патриотические песни и скандировали призывы к врагу: "Оккупанты, домой", "Слава Украине", "Мелитополь – Украина", "Путин х*йло", "Оккупанты", "Мелитополь, вставай", "Позор", "Слава Украине! Героям Слава!".

Участники акции сообщают, что подобные события будут проводиться ежедневно и призывают жителей города присоединяться к ним.