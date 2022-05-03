Оккупанты две недели не выпускают из фильтрационных лагерей мариупольцев: в каких условиях живут (фото)

С окрестностей заблокированного Мариуполя россияне вывезли в фильтрационный лагерь в село Безымянное вывезли почти всех мужчин.

Мужчины из районов Мирный и Волонтеровка более двух недель находятся в фильтрационных лагерях. Условия пребывания там "бесчеловечные".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, мариупольцы уже "прошли фильтрацию". Впрочем, оккупанты государства-террориста до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.

Причины таких действий россияне не сообщают. Но Андрющенко отмечает, что в неофициальных разговорах российские солдаты говорят о "резерве или для мобилизации, или для работ".

Представитель мэрии показал фото места, где содержат людей. На них видно, как в большом помещении спят одетые мужчины. На фото также есть еда: кусок хлеба, каши и что-то похожее на чай. Советник марупольского мэра говорит, что таким кормят раз в сутки. "Если это еще не концлагерь, то что это?", — подчеркнул он.

ТК "Мариуполь Сейчас"

ТК "Мариуполь Сейчас"

Как сообщалось, в Мариуполе началась регистрация частного жилья с целью "легализации" присвоения имущества российскими оккупантами. Процедуру россияне проводят в одной из школ города. Что касается государственного и коммунального имущества, то "отдельной бумагой за подписью предводителя Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".

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