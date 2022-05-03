Оккупанты две недели не выпускают из фильтрационных лагерей мариупольцев: в каких условиях живут (фото)

С окрестностей заблокированного Мариуполя россияне вывезли в фильтрационный лагерь в село Безымянное вывезли почти всех мужчин.
Мужчины из районов Мирный и Волонтеровка более двух недель находятся в фильтрационных лагерях. Условия пребывания там "бесчеловечные".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, мариупольцы уже "прошли фильтрацию". Впрочем, оккупанты государства-террориста до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря.
Причины таких действий россияне не сообщают. Но Андрющенко отмечает, что в неофициальных разговорах российские солдаты говорят о "резерве или для мобилизации, или для работ".
Представитель мэрии показал фото места, где содержат людей. На них видно, как в большом помещении спят одетые мужчины. На фото также есть еда: кусок хлеба, каши и что-то похожее на чай. Советник марупольского мэра говорит, что таким кормят раз в сутки. "Если это еще не концлагерь, то что это?", — подчеркнул он.
Как сообщалось, в Мариуполе началась регистрация частного жилья с целью "легализации" присвоения имущества российскими оккупантами. Процедуру россияне проводят в одной из школ города. Что касается государственного и коммунального имущества, то "отдельной бумагой за подписью предводителя Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".
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