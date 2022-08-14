Оккупанты двинулись вперед вблизи Пречистовки в Донецкой области и "выветрились" после первого обстрела ВСУ

Она оказалась неудачной, так что после огневого поражения ВСУ оккупантам пришлось царапать назад.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения.

"Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. комплексы радиоэлектронной борьбы", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что на Донбассе сейчас разворачивается большая игра, выигранную в которой у Украины есть все шансы.

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