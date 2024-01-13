Оккупанты еще раз не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторный зал ЗАЭС

Также бригады не могут получить доступ к частям машинного зала каждого блока.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до сих пор не получили доступа к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6, что препятствует их возможности контролировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на станции.

Также это нарушает пять конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, говорится в сообщении на сайте.

После успешной ротации экспертов МАГАТЭ – пятнадцатой группы экспертов, прибывшей на станцию со времени создания соответствующей миссии по поддержке и помощи ЗАЭС в сентябре 2022 года – новая команда повторила запрос на доступ в реакторный зал.

На ЗАЭС разрешение на такой доступ не дали, заявив, что реакторный зал опечатан. ЗАЭС сообщила группе, что не отказывает в доступе, а предложила группе получить доступ к территории примерно через неделю.

В декабре 2023 года группе было отказано в доступе к реакторному залу 1, 2 и 6 блоков, что стало первым случаем, когда эксперты МАГАТЭ не получили своевременного доступа к реакторному залу, находившемуся на холодной остановке. К тому времени все группы имели доступ в реакторный зал любого блока в режиме холодной остановки, при этом станция не указывала на статус защитной оболочки как «опечатанную».

"Эти ограничения на своевременный доступ экспертов в ЗАЭС препятствуют способности МАГАТЭ независимо и эффективно оценивать ситуацию с безопасностью и защищенностью, включая подтверждение отчетного статуса реакторных установок, бассейнов отработанного топлива и связанного с ними защитного оборудования", — заявил Гросси.

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Кроме того, с 18 октября прошлого года бригады не могут получить доступ к частям машинного зала каждого блока. Совсем недавно в среду, 10 января, снова ограничили доступ к машинным залам блоков №1 и №2.

«Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью остается очень нестабильной, и я повторяю свою просьбу о беспрепятственном доступе, чтобы МАГАТЭ могло оценить семь основных принципов ядерной безопасности и защиты и контролировать соблюдение пяти конкретных принципов, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту на территории ЗАЭС., чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции», – добавил гендиректор Гросси.

Напомним, ранее в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия в случае аварии на Запорожской АЭС.

Добавим, что в начале декабря на ЗАЭС произошел полный блекаут – была угроза радиационной безопасности.

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