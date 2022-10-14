Оккупанты еще раз обстреляли Харьковскую область: в ОВА рассказали о прошедших сутки

Накануне вечером 13 октября российская армия массированно обстреливала город Купянск в Харьковской области. В результате вражеских атак повреждены три магазина и торговый павильон. Кроме того, произошли пожары.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В течение суток с ранениями госпитализированы шесть человек в Купянском районе. В частности, травмирован 16-летний парень. В Изюмском районе пострадал подросток.

Российские оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии и минометов враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Вечером около 21:00 захватчики нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Чугуевском районе четырьмя ракетными ударами поврежден инфраструктурный объект. Один человек получил ранения.

По словам главы ОВА, области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За сутки подразделения ГСЧС обезвредили 702 взрывоопасных предмета.

Обстрелы Харькова

Начались 234 сутки полномасштабной войны России против Украины. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные удары по Харькову. Вечером 13 октября россияне попали по объектам критической инфраструктуры, кое-где отсутствует свет.

В результате обстрелов города, которые не прекращаются с 24 февраля, российские оккупанты фактически превратили в сплошные руины крупнейший жилой массив на востоке — Салтовка.

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