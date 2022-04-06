Оккупанты гатят по Луганщине: в Рубежном погиб один человек, а пятеро получили травмы

Оккупанты гатят по Луганщине: в Рубежном погиб один человек, а пятеро получили травмы

В области разрушены еще 11 домов.

В Рубежном Луганской области в результате обстрелов армии Российской Федерации за прошедшие сутки пострадали пять человек, а один человек погиб.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Кроме того, семеро местных жителей удалось живыми достать из-под завалов. Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганской области.

В результате атак оккупантов в области разрушены еще 11 домов в жилых кварталах Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки.

"Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецка случилось возгорание гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной выгорели сразу три этажа".

Как сообщалось, оккупантов выбили из трех сел на Юге: утреннее возведение Генштаба. Враг, в результате наступательных действий ВСУ, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

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