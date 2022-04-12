Оккупанты-голодранцы называют мародерство в Украине "спецоперацией по зачистке домов" — СБУ

Оккупанты даже принимают "заказы" от родных перед такими "спецоперациями".

Российские мародеры называют обворование украинцев "спецоперацией по зачистке домов", а перед тем оккупанты принимают заказы от родственников, словно перед походом в супермаркет.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Да, в новых перехваченных разговорах россиян слышно, как некоторые оккупанты звонят по телефону близким и спрашивают, что следует брать, а что нет. Один из захватчиков позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил.

На записи слышно, что оккупант попал в дом "богатого рыбака". На это отец грабителя выдал: "...ни х*ра се!" и попросил взять "все, что там будет".

Однако после того дал "отцовские наставления" сыну, чтобы тот был осторожным и не попадал в объективы камер.

"Смотри только аккуратно….чтобы мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", — говорит отец оккупанта.

"Что ж, наши ВСУ вас, оккупанты, точно не будут фотографировать. А вот в бою будут уничтожать — за то, что вы делаете на нашей земле!" — отметили в СБУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему оккупанты массово грабят дома украинцев.

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