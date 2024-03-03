Оккупанты готовы жертвовать самолетами ради наступления под Авдеевкой – ISW

Теперь Су-34 и Су-35 вынуждены подлетать поближе к своим целям для нанесения ударов.

Похоже, российские войска готовы рисковать дальнейшими потерями авиации в пользу достижений на востоке Украины. Речь идет о линии Авдеевка-Донецк.

Об этом пишет ISW.

Утром 1 марта украинские силы уничтожили один самолет Су-34, который наносил бомбовые удары по украинским позициям на востоке Украины. Позже командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские войска пытались сбить еще два российских самолета Су-34 и один Су-35, а затем еще один Су-34.

Украинские военные сообщили, что с 17 февраля украинские войска сбили 15 российских самолетов. Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска в течение последних шести дней не применяли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем после уничтожения самолета А-50 23 февраля. Он намекнул, что отсутствие А-50 заставляет Су-34 и Су-35 подлетать поближе к своим целям для нанесения ударов.

"Предыдущие потери российских самолетов побудили российские силы временно уменьшить авиационную деятельность по всей Украине, но рост потерь российской авиации в Украине за последние недели еще не побудил российские силы значительно снизить тактическую авиационную деятельность", — написали аналитики.

По сообщению ISW, российские силы временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе за последние дни российского захвата Авдеевки. Вероятно, они пытаются восстановить ее, чтобы поддержать тактическое наступление в направлении Авдеевки. Так, армия РФ решила, что продолжение наступательных операций при поддержке воздуха преобладает риск потери большего количества самолетов.

Ранее речь шла о том, что РФ потеряла 11 бортов Су-34 с начала года. Обозреватель предположил, сможет ли РФ компенсировать потери.

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