Оккупанты готовят диверсии на путях передвижения конвоев с гуманитарной и военной помощью

В Генштабе призывают доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.
Российские оккупанты активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью. Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар Волновахского района и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.
Кроме того, по данным утренней сводки Генштаба, российские оккупанты активизировались на Донбассе. Они не оставляют попыток штурма Мариуполя. Российские военные пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении — захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.
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