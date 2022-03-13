Оккупанты готовят диверсии на путях передвижения конвоев с гуманитарной и военной помощью

Оккупанты готовят диверсии на путях передвижения конвоев с гуманитарной и военной помощью

В Генштабе призывают доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.

Российские оккупанты активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью. Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, российские оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар Волновахского района и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

Кроме того, по данным утренней сводки Генштаба, российские оккупанты активизировались на Донбассе. Они не оставляют попыток штурма Мариуполя. Российские военные пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении — захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

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