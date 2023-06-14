Оккупанты готовят эвакуацию из Крыма сотрудников "Черноморнефтегаза" — ГУР

Российская компания "Черноморнефтегаз", базирующаяся во временно оккупированном Крыму, активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что эту и другую важную информацию разведка ежедневно получает от неравнодушных жителей временно захваченных территорий и напоминает, что находящиеся на этих территориях граждане Украины могут приблизить освобождение украинских земель Силами обороны Украины.

Разведка Украины просит и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств: пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; точек размещения, хранения и ремонта военной техники и прочее.

Напомним, Боррель рассказал, когда Путин будет готов к переговорам с Украиной.

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