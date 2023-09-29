Оккупанты готовят к мобилизации несовершеннолетних в Луганской области: что известно

Так, в Луганской области враг готовится мобилизовать 17-летних молодых людей. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия", — отмечает чиновник.

Продолжаются проверки, все ли они стали на учет военкоматов и прошли медицинские осмотры. Весной их, вероятно, сразу отправят на войну против Украины.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики принудительно привлекают граждан Украины к прохождению "военной службы" в рядах вражеской армии. По меньшей мере , 250 жителей Донецкой области были "призваны" на войну против своего государства.

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