Оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей

Оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей

Оккупанты в Донецкой области готовят к принудительному вывозу из Украины в Россию еще 539 человек, среди них 55 детей.

Этих людей за минувшие сутки вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь поселка Безименне. Оттуда их планируют переправить в РФ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в Telegram.

"За минувшие сутки из Мариуполя доставлены в фильтрационный лагерь с. Безимяне Новоазовского района 539 человек, в том числе 55 детей. Всех лиц готовят к депортации", — сообщил он.

По его совам, из фильтрационного пункта с. Никольское уже принудительно вывезено в Россию 67 человек, в том числе детей. Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", — написал Андрющенко.

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