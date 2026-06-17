Оккупанты готовят Крым к возможной высадке ВСУ — в ВМС Украины сообщили детали

РФ меняет оборону Крыма - Плетенчук

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Российские военные усиливают оборону временно оккупированного Крыма из-за опасений возможных украинских десантных операций.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, оккупанты укрепляют те участки полуострова, которые считают наиболее уязвимыми для потенциальных высадок.

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«Россияне укрепляют крымские районы, уязвимые для десантов, потому что считают это реальной угрозой», — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что морские десантные операции остаются важной частью современной войны. Украинские морские пехотинцы, по его словам, продолжают тренироваться и отрабатывать разные сценарии.

В то же время, Плетенчук рассказал, что Украина смогла обеспечить работу собственного морского коридора, оттеснить российские боевые корабли от побережья и адаптироваться к новым условиям морской войны, где значительную роль играют беспилотные системы.

Он отметил, что характер боевых действий на море существенно изменился из-за активного использования дронов, ставших одним из ключевых факторов противостояния.

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Напомним, на днях министр обороны Украины Михаил Федоров сделал громкое заявление по ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, россиянам там вскоре будет весело.

А генерал США заинтриговал заявлением о Крымском мосту. Годжес считает, что деоккупация Крыма является «важнейшей частью этой войны» Украины с Россией.

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